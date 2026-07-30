Fırtına Penceresi Düşerek Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırtına Penceresi Düşerek Facianın Eşiğinden Döndü

Fırtına Penceresi Düşerek Facianın Eşiğinden Döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta fırtına nedeniyle bir pencere düştü, şans eseri kimse yaralanmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki pencere, şiddetli fırtınada koparak aşağı düştü. Pencere düşmeden 10 saniye önce kaldırımdan geçen vatandaş, "Bomba gibi bir ses duydum, arkamı döndüğümde pencerenin düştüğünü gördüm. Ben 10 saniye, belki de daha az bir süreyle kurtuldum" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 4001. Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki pencere şiddetli fırtınada koparak kaldırıma düştü. Pencere parçalara ayrılırken, insanların yoğun kullandığı cadde ve kaldırımda olay esnasında insan ve araç bulunmaması facianın önüne geçti. Ömer Demirli adlı vatandaş ise, pencerenin üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Ömer Demirli, "İş yerindeydim, yoldan geçerken arkamı dönmemle beraber bomba patlar gibi bir ses duydum. 5'inci kattan pencere düşmüş. Allah'tan kimse zarar gelmedi. Ben 10 saniye, belki de daha az bir süreyle kurtuldum. Rüzgarın etkisiyle düştüğünü düşünüyoruz ama kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti" dedi.

Bölgedeki diğer esnaf ve vatandaşlar da kimsenin yaralanmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Manavgat, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına Penceresi Düşerek Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Destici’den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye... Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...
Güney Kore’de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı
Yeni Parti’den Cemil Tugay’la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok

11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 12:14:03. #7.12#
SON DAKİKA: Fırtına Penceresi Düşerek Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.