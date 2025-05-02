Fırtınada çatının uçması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fırtınada çatının uçması kamerada

Fırtınada çatının uçması kamerada

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına, bazı evlerin çatılarının uçmasına ve elektrik direkleri ile ağaçların devrilmesine sebep oldu. Akpazar beldesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.05.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde etkili olan fırtınada binanın çatısının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mazgirt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Akpazar beldesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Cep Telefonu, Akpazar, Fırtına, Fırtına, Mazgirt, Tunceli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fırtınada çatının uçması kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim Gözaltına alınmak istenen muhtara sıkı sıkı sarıldı: Onu size vermeyeceğim
CHP’li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı
Galatasaray’ın Leroy Sane’ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Leroy Sane'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı
Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti Kazada gözü yerinden çıkıp yola fırlayan motosikletli hayatını kaybetti
Çantasından makas çıkan göstericinin cevabı polisi bile şaşırttı: Burun kıllarımı alıyorum Çantasından makas çıkan göstericinin cevabı polisi bile şaşırttı: Burun kıllarımı alıyorum
Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde Kendisine teklif edilen maaş avukatı isyan ettirdi: Dalga geçiyorsunuz herhalde
Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı Markette tane ile satılan eriğin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
Kütahya Simav’da 4.2 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi davasında tahliye kararlarına itiraz Yenidoğan çetesi davasında tahliye kararlarına itiraz
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı
Ünlü dönerci iflasın eşiğinde 3 ay süre verildi Ünlü dönerci iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 11:02:21. #7.12#
SON DAKİKA: Fırtınada çatının uçması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.