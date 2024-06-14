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Fırtınada kopan ve patlayan elektrik telleri yangın çıkardı... O anlar kamerada

Yıldırımlar 4 ayrı noktada orman yangını çıkarttı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de etkili olan şiddetli fırtına sonrası kopan elektrik tellerinin şase yapması sonrası çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. O anlarda yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te etkili olan ve saatteki hızının 150 km'ye ulaşan fırtınada tarihi kent Safranbolu'da etkilendi. İlçeye bağlı İsmetpaşa mahallesinde yaşanan fırtına sonrası birbirine değen elektrik tellerinin şase yapması sonrası ortaya çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı. Güvenlik kamerasına da yansıyan o anlarda tutuşan kuru otlar rüzgarında etkisi ile hızla büyürken ihbar üzerine olay yerine gelen su tankeri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise yangın üst kısmında bulunan tarihi bir konağa ulaşmadan söndürüldü. Yaşanan fırtına sonra kopan elektrik telleri nedeni ile bazı bölgelere ise elektrik verilemiyor.

Yıldırımlar orman yangın çıkarttı

Öte yandan Eskipazar ilçesinde ise çakan yıldırımlar orman yangınları çıkarttı. Fırtına sonrası peş peşe düşen yıldırımlar Eskipazar ilçesine bağlı, Orta, Gözlü ve Babalar köyü ile Bürnük yaylasında 4 ayrı orman yangını çıkardı. Çıkan yangınlar ise ihbarlar sonucu bölgeye gönderilen aranzözlerle kısa sürede söndürüldü.