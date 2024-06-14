Fırtınada kopan ve patlayan elektrik telleri yangın çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fırtınada kopan ve patlayan elektrik telleri yangın çıkardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sonrası kopan elektrik tellerinin şase yapması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda tutuşan kuru otlar rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ayrıca, Eskipazar ilçesinde çakan yıldırımların neden olduğu 4 ayrı orman yangını da aranzözlerle kısa sürede kontrol altına alındı.

14.06.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırtınada kopan ve patlayan elektrik telleri yangın çıkardı... O anlar kamerada

Yıldırımlar 4 ayrı noktada orman yangını çıkarttı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de etkili olan şiddetli fırtına sonrası kopan elektrik tellerinin şase yapması sonrası çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. O anlarda yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te etkili olan ve saatteki hızının 150 km'ye ulaşan fırtınada tarihi kent Safranbolu'da etkilendi. İlçeye bağlı İsmetpaşa mahallesinde yaşanan fırtına sonrası birbirine değen elektrik tellerinin şase yapması sonrası ortaya çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı. Güvenlik kamerasına da yansıyan o anlarda tutuşan kuru otlar rüzgarında etkisi ile hızla büyürken ihbar üzerine olay yerine gelen su tankeri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise yangın üst kısmında bulunan tarihi bir konağa ulaşmadan söndürüldü. Yaşanan fırtına sonra kopan elektrik telleri nedeni ile bazı bölgelere ise elektrik verilemiyor.

Yıldırımlar orman yangın çıkarttı

Öte yandan Eskipazar ilçesinde ise çakan yıldırımlar orman yangınları çıkarttı. Fırtına sonrası peş peşe düşen yıldırımlar Eskipazar ilçesine bağlı, Orta, Gözlü ve Babalar köyü ile Bürnük yaylasında 4 ayrı orman yangını çıkardı. Çıkan yangınlar ise ihbarlar sonucu bölgeye gönderilen aranzözlerle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Safranbolu, Eskipazar, İtfaiye, Fırtına, Karabük, Güvenlik, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fırtınada kopan ve patlayan elektrik telleri yangın çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Fırtınada kopan ve patlayan elektrik telleri yangın çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement