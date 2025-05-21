Fırtınalı havada video çeken kadının telefonuna yıldırım isabet etti. - Son Dakika
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Fırtınalı havada video çeken kadının telefonuna yıldırım isabet etti.

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Fırtınalı havada video çeken kadının telefonuna yıldırım isabet etti.

Bir kadın, fırtınalı bir günde pencereden video çekmeye çalışırken yıldırım isabet etti. Kadının elindeki telefona çarpan yıldırımın oluşturduğu parlak ışık ve patlama sesi, sosyal medyada paylaşılan videoya yansıdı. Meteoroloji uzmanları, yıldırımın metal nesneleri ve elektronik cihazları çekebileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle fırtınalı havalarda açık alanlarda bulunmak, yüksek yerlerde durmak ve metal cisimleri tutmanın son derece tehlikeli olduğu belirtiliyor.

21.05.2025 12:47
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, fırtınalı bir günde pencereden görüntü çekmek isteyen bir kadının yaşadığı dehşet anlarını gözler önüne serdi. Video, kadının elindeki telefona yıldırımın isabet ettiği o korkunç anı net bir şekilde gösteriyor.

Görüntülerde, şiddetli yağmur sırasında pencereden dışarıya uzanan kadının, fırtınayı kaydetmek istediği anlaşılıyor. Ancak beklenmedik bir anda gökyüzünden inen yıldırım, doğrudan kadının elindeki cep telefonuna çarpıyor. İsabet anında parlak bir ışık ve güçlü bir patlama sesi duyuluyor.

Uzmanlar, metal nesnelerin ve elektronik cihazların yıldırımı çekebileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, "Fırtınalı havalarda açık alanlarda bulunmak, yüksek yerlerde durmak ve metal cisimleri tutmak son derece tehlikelidir. Cep telefonları da özellikle pencere gibi açık alanlara yakın yerlerde kullanıldığında risk oluşturabilir," açıklamasında bulundu.

Olaydan sonra kadının sağlık durumu hakkında net bir bilgi verilmezken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Birçok kullanıcı gördükleri karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken, bazıları da benzer tehlikeli durumlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, şimşek ve yıldırım aktivitesi sırasında kapalı mekanlarda bulunulması, pencerelerden uzak durulması ve elektronik cihazların kullanılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Yıldırım çarpması vakalarında, her yıl dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Uzmanlar, özellikle fırtınalı havalarda güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Fırtınalı havada video çeken kadının telefonuna yıldırım isabet etti.
Fırtınalı havada video çeken kadının telefonuna yıldırım isabet etti.
Fırtınalı havada video çeken kadının telefonuna yıldırım isabet etti.

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Son Dakika 3.Sayfa Fırtınalı havada video çeken kadının telefonuna yıldırım isabet etti. - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kurt B.:
    millet camda açık bir şekilde havayi fişek gösterisi izliyorlar zaten yarım saniye önce evin alt tarafında havayi fişek patlıyor hemen ardından saçılan fişek parçaları camda patlıyor siz nasıl haber kanalısınız bu olayı yıldırım düştü diyerek veriyorsunuz ? 0 0 Yanıtla
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