Fırtınaya dayanamayan cami minaresi yıkıldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Fırtınaya dayanamayan cami minaresi yıkıldı: O anlar kamerada

Fırtınaya dayanamayan cami minaresi yıkıldı: O anlar kamerada

Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

20.04.2024 17:29  Güncelleme: 17:40
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Fırtınaya dayanamayan cami minaresi yıkıldı: O anlar kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu. İl merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri ise fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı seyir halindeki bir araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde fırtınayı kaydeden vatandaşın cep telefonu görüntülerine minarenin yıkılma anı yansıyor. Minarenin devrilme anında ise vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Zaten teyakkuz halindeydik. Rüzgar olacağı belliydi ama bu kadar beklenmiyordu. Görmediğimiz yıkımlar gerçekleşti, şehir içinde ağaçlar devrildi. Belediyemize açık alanları tedbir amacıyla kapattık. Ekiplerimiz sahadalar. Diğer minarenin yıkılma tehlikesine karşı binalarımızı boşaltıyoruz. Allah muhafaza onların da üzerine yıkılabilir. Sahada tehlike oluşturan alanlar için vatandaşları sahada uyarıyoruz, sokağa çıkmamaları noktasında uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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