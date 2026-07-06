Florya'da asırlık çınar aracın üzerine devrildi, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Florya'da asırlık çınar aracın üzerine devrildi, yol trafiğe kapandı

Florya\'da asırlık çınar aracın üzerine devrildi, yol trafiğe kapandı
06.07.2026 11:27  Güncelleme: 11:37
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Bakırköy Florya'da asırlık çınar ağacı, park halindeki lüks bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta büyük maddi hasar oluşurken, yol belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Florya'da asırlık çınar ağacı, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Olay, Bakırköy Florya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan asırlık çınar ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Ağacın düşmesiyle birlikte lüks araçta maddi hasar oluşurken, yol tamamen trafiğe kapandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de motorlu testerelerle dev çınar ağacını keserek parçalara ayırdı.

Yol yeniden trafiğe açıldı

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ağaç parçaları aracın üzerinden ve yoldan kaldırıldı. Hasar gören otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden götürülmesinin ardından, kapanan yol belediye ekiplerince temizlenerek yeniden araç trafiğine açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Olaylar, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Florya'da asırlık çınar aracın üzerine devrildi, yol trafiğe kapandı - Son Dakika

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