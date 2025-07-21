Foça'da Bisikletli Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Foça'da Bisikletli Kadın Hayatını Kaybetti

Foça\'da Bisikletli Kadın Hayatını Kaybetti
21.07.2025 09:54
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İzmir'in Foça ilçesinde bisikletli kadın, otomobille çarpışarak kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan bisikletli kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Foça-Bağarası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Ö. (62) idaresindeki 35 AR 0542 plakalı otomobil, Foça yönüne bisiklet şeridinde ilerleyen Aynur Taymaz (55) ile çarpıştı. İddiaya göre, Taymaz'ın bisiklet şeridinden kara yoluna girmesi sonucu yaşanan kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Taymaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifade işlemleri için jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Foça'da Bisikletli Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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