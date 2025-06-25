Foça\'da Orman Yangını

İzmir'in Foça ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Foça ilçesi Bozköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.36'da orman yangını başladı. Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçları sevk edildi. Kısa zamanda bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Havadan 11 uçak, 13 helikopter, karadan da 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor. - İZMİR