Foça'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, alevler hızla yayıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Foça ilçesinde ormanlık alanda saat 15.42'de çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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