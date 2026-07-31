Foça'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Foça'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Foça\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, alevler hızla yayıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Foça ilçesinde ormanlık alanda saat 15.42'de çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, 3. Sayfa, İzmir, Çevre, Foça, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Foça'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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