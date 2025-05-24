Foça\'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Foça ilçesindeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.25 sıralarında Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ziraat arazisinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtilirken yangının ormanlık alana da sirayet ettiği ifade edildi. - İZMİR