Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı - Son Dakika
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Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

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Foça\'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
24.05.2025 16:52
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Foça\'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
Haber Videosu

İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, makilik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde öğleden sonra saat 14.25'te tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sirayet etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Foça'da tarım arazında çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Yangınla mücadelede şu ana kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede söndürmek için aralıksız çaba gösteriyor.

Foça'da tarım arazında çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor
Foça\'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    yaz geldı bu sene 1000 tane yangın cıkmazsa o zaman demekki cam şişeyle alakası yokmus pikeke ile alakası varmıs.ortaya cıkar suclular pikekelimi degılmı dıye 0 0 Yanıtla
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