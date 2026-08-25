Ege'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Ege'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ege\'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Foça ve Menderes ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince peş peşe gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İlk olay, 23 Ağustos günü saat 06.10 sıralarında Foça ilçesi açıklarında meydana geldi. Fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-357) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından gerçekleştirilen müdahalede, hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu operasyondan kısa bir süre sonra, saat 06.45 sıralarında ise Menderes ilçesinde ikinci bir hareketlilik yaşandı. Bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-356), lastik bot içerisinde bir başka düzensiz göçmen grubunu tespit etti. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından durdurulan hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen daha yakalandı. Yakalanan 21 Afganistan, 7 Filistin, 6 Suriye, 2 İran, 5 Senegal, 3 Kongo asıllı toplam 44 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, İzmir, Foça, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ege'de 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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