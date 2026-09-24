Fon soruşturmasında 2 özel jet ve lüks yata el konuldu, değeri 1 milyar 8 milyon TL

Fon soruşturmasında 2 özel jet ve lüks yata el konuldu, değeri 1 milyar 8 milyon TLGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 özel jete, Serdar Turhan'a ait lüks yata el konuldu. El konulan jet ve yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile tutuklu Pusula Portföy Yönetimi patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen lüks yata el konuldu.
Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jete el konuldu. Ayrıca Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen "LORETA" isimli 2026 model lüks yata da el konuldu. El konulan 2 özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?