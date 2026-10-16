Fon soruşturmasında gazeteci Bahadır Özgür yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı

Fon soruşturmasında gazeteci Bahadır Özgür yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında dün gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Özgür'ü yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı.
Fon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında, gazeteci Bahadır Özgür, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Özgür, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Özgür, adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikteki işlemleri tamamlanan şüpheli Özgür, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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