Fon soruşturmasında gerçeği yansıtmayan paylaşımlara resen adli işlem yapılacak - Son Dakika
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Fon soruşturmasında gerçeği yansıtmayan paylaşımlara resen adli işlem yapılacak

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında SPK, Borsa İstanbul ve MKK'dan alınan belgeler inceleniyor. Sosyal medyada soruşturmaya dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunanlar hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen adli işlem yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili kurumlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemelerin devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın içeriğine ilişkin sosyal medya ve dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşılması üzerine, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında adli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddialar ile kişi ve kurumlar hakkında dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığı kaydedildi. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirileceği, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılıkça resen gerekli adli işlemlerin tesis edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında gerçeği yansıtmayan paylaşımlara resen adli işlem yapılacak - Son Dakika
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