Fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye gönderildi

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturması kapsamındaki son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrolün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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