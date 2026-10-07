Fon soruşturmasında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya şüpheli olarak ifade verecek

Fon soruşturmasında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya şüpheli olarak ifade verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli olarak ifade vereceği öğrenildi. SPK'nın da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri öğrenildi. Ayrıca SPK'nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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