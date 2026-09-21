Fon soruşturmasında Tera Yatırım'ın iki YK üyesine gözaltı işlemi uygulandı

Fon soruşturmasında Tera Yatırım'ın iki YK üyesine gözaltı işlemi uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon piyasası paylarına ilişkin soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik işlemlerin soruşturma kapsamında sürdüğü öğrenildi.
Fon soruşturmasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon piyasası paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik işlemler sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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