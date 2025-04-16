Foseptik Çukuruna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Foseptik çukuruna düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Cide ilçesi Kasım Mahallesi Eşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bahçedeki foseptik çukuruna düşen ineği gören vatandaşlar durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği çıkarttı. İneğin yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık bir sorunun olmadığı öğrenildi.