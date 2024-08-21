Frankfurt'ta Türk vatandaşı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Merkez Tren İstasyonunda 54 yaşındaki bir Türkün silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Almanya'nın Frankfurt Merkez Tren İstasyonundan yerel saatle 21.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Frankfurt Polis Sözcüsü Björn Thies yaptığı açıklamada, istasyonun 9. peronunda 54 yaşındaki bir Türk vatandaşının 27 yaşındaki bir Türk vatandaşına arkadan yaklaşarak silahını ateşlediğini, saldırıya uğrayan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Sözcü Thies, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın başka bir peronda yakalandığını aktardı. Bir görgü tanığı ise saldırganın 4-5 el ateş açtığını, saldırıya uğrayan genç yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda polis görevlendirilirken, tren istasyonu yarım saat süreyle kapatıldı. Adli tıp ve cinayet masası ekipleri saat 04.30'a kadar olay yerinde incelemelerde bulundu, cinayette kullanılan silaha el konuldu.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, gözaltına alınan saldırganın bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. - FRANKFURT