Fransa\'nın BAE\'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü

Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği yolcu uçağı, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle Fransa'ya geri döndü.
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine düzenlediği füze ve dron saldırıları devam ederken, birçok ülke vatandaşlarını ilgili ülkelerden tahliye etmeye çalışıyor.
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği yolcu uçağın, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle Fransa'ya geri döndüğünü açıkladı. Tabarot, "Bu durum, bölgedeki istikrarsızlığı ve geri dönüş operasyonlarının karmaşıklığını yansıtıyor" dedi.
