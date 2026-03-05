Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü - Son Dakika
Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü

Fransa\'nın BAE\'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
05.03.2026 23:22
Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki vatandaşlarını tahliye etmek için gönderdiği uçağın, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle geri döndüğünü açıkladı. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, bu durumun bölgedeki istikrarsızlık ve operasyonların karmaşıklığını gösterdiğini belirtti.

Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği yolcu uçağı, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle Fransa'ya geri döndü.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine düzenlediği füze ve dron saldırıları devam ederken, birçok ülke vatandaşlarını ilgili ülkelerden tahliye etmeye çalışıyor.

TAHLİTE UÇAĞI SALDIRILAR NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği yolcu uçağın, bölgede devam eden füze ve dron saldırıları nedeniyle Fransa'ya geri döndüğünü açıkladı. Tabarot, "Bu durum, bölgedeki istikrarsızlığı ve geri dönüş operasyonlarının karmaşıklığını yansıtıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Fransa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü - Son Dakika

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
SON DAKİKA: Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü - Son Dakika
