Fransa'da Müzede 27 Mücevher Çalındı

Fransa'daki Lalique Müzesi'nde 4,5 milyon eurodan fazla değere sahip 27 mücevher çalındı.

Fransa'da bir müze daha soyguncuların hedefi oldu. Fransa'nın Bas-Rhin bölgesindeki Lalique Müzesi dün sabaha karşı maskeli 3 hırsız tarafından soyuldu. Ünlü cam ustası ve mücevher tasarımcısı Rene Lalique'in eserlerine ev sahipliği yapan müzeye giren hırsızlar, ana sergi salonunda kuyumculuk bölümündeki vitrinleri kırarak, 4,5 milyon eurodan fazla değere sahip 27 mücevheri çaldı. Soygun, ülkede müze güvenliği ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Saverne Savcılığı, şüphelilerin yerel saatle 05.25 sıralarında önce müzenin acil çıkış kapısını, ardından bir yangın kapısını zorlayarak içeri girdiğini belirterek, doğrudan mücevherlerin sergilendiği bölüme yöneldiğini aktardı. Savcılık, hırsızların balyoz ve çekiçlerle altı vitrini kırdığını ve kısa süre içinde 27 parçayı alarak olay yerinden kaçtığının ifade etti.

Soygunun kısa sürede gerçekleştirildiği belirtilirken, hırsızların müzede rastgele hareket etmemesi ve doğrudan değerli parçaların bulunduğu bölüme yönelmesi, olayın önceden planlandığı ihtimalini güçlendirdi.

Alarm çalıştı, müdahale gecikti

Soygun sırasında müzedeki alarm sisteminin devreye girdiği ancak müdahale sürecinde yaşanan gecikmenin soru işaretlerine yol açtığı belirtildi. Alarmın çalışmasına rağmen güvenlik güçlerine ilk ihbarın sabah saatlerinde müzeye gelen bir temizlik görevlisi tarafından yapıldığı bildirildi.

Lalique Müzesi Başkan Yardımcısı Christian Dorschner, güvenlik şirketine tepki göstererek, "Biraz öfkeliyim. Güvenlik şirketi hemen müdahale etmedi, güvenlik güçlerini aramadı" dedi. Alarm zincirinde yaşanan aksaklığın aydınlatılması gerektiğini söyleyen Dorschner, hırsızların ilk olarak mücevher bölümünü hedef almasına da dikkat çekerek, şüphelilerin müzenin iç düzeni hakkında bilgi sahibi olabileceğini ifade etti.

"Mirasa yönelik kabul edilemez bir saldırı"

Soygunun ardından tepkiler yalnızca güvenlik zafiyeti ve maddi zarar üzerinden değil, çalınan parçaların kültürel değeri üzerinden de yükseldi. Grand Est Bölge Başkanı Franck Leroy, olayı "mirasa yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi. Leroy, çalınan eserlerin ötesinde, bölgenin tarihini, ustalığını ve kültürünü temsil eden simge bir mekanın hedef alındığını belirterek, müze yönetimine ve çalışanlara destek mesajı verdi.

Soruşturma sürüyor

Lalique Müzesi yönetimi, soygunun ardından kurumun geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu. Müzenin yeniden güvenli şekilde açılabilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Kamera kayıtları soruşturma kapsamında incelenirken, hırsızların kimliklerinin tespit edilmesi, kaçış güzergahının belirlenmesi ve çalınan eserlerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma, Strasbourg Jandarma Araştırma Birimi ve Bas-Rhin Jandarma Grubu tarafından yürütülüyor. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eden özel birimlerin de soruşturmaya destek verdiği açıklandı.

Müzedeki koleksiyon Fransa'nın kültürel mirası açısından büyük önem taşıyor

2011 yılında açılan Lalique Müzesi, Rene Lalique'in Art Nouveau dönemine ait mücevherlerinden Art Deco cam eserlerine, parfüm şişelerinden kristal üretimlerine kadar çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor. Lalique'in 19'uncu yüzyıl sonu ve 20'nci yüzyıl başında Avrupa dekoratif sanatlarında önemli bir isim olması nedeniyle müzedeki koleksiyon Fransa'nın kültürel mirası açısından büyük önem taşıyor.

Fransa'da müze soygunları yeniden gündemde

Lalique Müzesi'ndeki soygun, Fransa'da son yıllarda yaşanan müze hırsızlıklarını ve kültürel miras alanlarının güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Ekim 2025'te başkent Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen soygubda Fransa Kraliyet mücevherlerinden bazı parçaların çalınması, ülkede müze güvenliği konusunda geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı. Aynı dönemde Haute-Marne'daki Langres Maison des Lumires Denis-Diderot Müzesi'nden altın ve gümüş sikkeler çalınmış, Corrze'deki Jacques Chirac Müzesi kısa aralıklarla iki kez hedef alınmış, Tarn'daki Montans Arkeoloji Merkezi'nden de altın ve gümüş antik parçalar çalınmıştı. Louvre'daki hırsızlığın ardından Fransa'da müzelerin güvenliğine ilişkin parlamento düzeyinde çalışma başlatılmış, hazırlanan raporda güvenlik açıklarının giderilmesi için 40 tavsiye sunulmuştu. Raporda, müzelerde video gözetim sistemlerinin yenilenmesi, güvenlik personelinin eğitiminin güçlendirilmesi, risk analizlerinin düzenli hale getirilmesi, siber güvenlik önlemlerinin artırılması ve kültür kurumları ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu kapsamda müze güvenliği için oluşturulan güvenlik fonunun güçlendirilmesi de gündeme gelmişti. Louvre'da ise güvenlik altyapısının modernizasyonu için yaklaşık 80 milyon euroluk bir çalışma planlanırken, 2026 sonuna kadar müzenin dış çevresine 100 yeni kamera yerleştirilmesi, anti-intrüzyon sistemleri ve araçlı saldırılara karşı ek bariyerlerin devreye alınması öngörülmüştü. Ancak Lalique Müzesi'nde yaşanan son soygun, alınan ve planlanan önlemlere rağmen Fransa'daki kültürel miras alanlarının güvenliği konusunda endişelerin sürdüğünü gösterdi. - PARİS