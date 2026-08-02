Fransa'da Orman Yangını ve Tahliyeler - Son Dakika
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Fransa'da Orman Yangını ve Tahliyeler

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Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangını 1,800 hektar alanı etkiledi, 2,500 kişi tahliye edildi.

Fransa'nın Var bölgesinde perşembe günü kontrol altına alınan ancak cuma günü yeniden alevlenen orman yangını nedeniyle bin 800 hektarlık alan yandı ve yaklaşık 2 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası orman yangınlarını beraberinde getirirken, Fransa'nın Var bölgesinde perşembe günü söndürülen yangın cuma günü yeniden alevlendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden yayılan yangında bin 800 hektarlık alan yandı. Bölgede gece boyunca 2 bin 500 kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı.

Avusturya'da sıcaklara bağlı ölümlerde rekor

Avusturya'da ülkenin Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı, haziran ayında sıcaklara bağlı ölümlerin 395 ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Fransa'da ise 17 Haziran ile 2 Temmuz arasında 5 bin 764 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Almanya'nın Robert Koch Enstitüsü (RKI) ise yüksek sıcaklıklarla bağlantılı olarak bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 9 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin etti.

İngiltere, 2 bin 877 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 877 kişinin hayatını kaybettiği; bunun da 2025 yılındaki sıcağa bağlı ölümlerin yaklaşık 2 katı olduğu belirtilmişti. Açıklamada, 24-27 Mayıs arasındaki sıcak hava dalgasında 753, 21-28 Haziran arasındaki Haziran ayı sıcak hava dalgasında ise 2 bin 124 can kaybı yaşandığı ifade edilmişti.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Fransa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da Orman Yangını ve Tahliyeler - Son Dakika

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