Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Can Kaybını Artırdı - Son Dakika
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Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Can Kaybını Artırdı

28.06.2026 14:03
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Rekor sıcak hava dalgası Fransa'da bin ölüm artışına yol açtı; ölümlerin %85'i 65 yaş üstü.

Fransa'da etkisini sürdüren rekor sıcak hava dalgası nedeniyle bu ay ölüm sayısında yaklaşık "bin" artış kaydedilirken, ölümlerin yüzde 85'inin 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu öğrenildi.

Fransa'yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası, ülkede can kayıplarının artmasına neden oldu. Sağlık yetkilileri, aşırı sıcakların etkisiyle bu ay ölüm sayısında yaklaşık "bin" artış kaydedildiğini açıkladı. Fransa Ulusal Sağlık Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, "24 Haziran'dan bu yana, önceki aylarda kaydedilen ölümlere kıyasla fazladan bin ölüm kaydedilmiştir. Bu artış son günlerde kırmızı alarm verilen bölgelerde daha belirgin olmuştur. Ölümlerdeki artış tüm yaş gruplarında görülmektedir; bu da sıcak hava dalgalarının etkilerinin tüm nüfusu etkileyebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, kaydedilen ölümlerin yüzde 85'i 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının etkilerinin hava şartları normale döndükten sonra bile 10 gün boyunca sürebileceğini söyledi. Rist, "Bu olay henüz bitmedi" dedi.

Öte yandan, özellikle Paris bölgesinde halihazırda kritik seviyeye yaklaşan hastanelerin aşırı yüklenmesini önlemek amacıyla ülke genelindeki bazı etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. - PARİS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Fransa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Can Kaybını Artırdı - Son Dakika

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