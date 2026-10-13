Fransa\'da soğutma yazılımına siber saldırı 400 markette gıdaları bozdu

Fransa'da yüzlerce süpermarketin siber saldırıya uğraması sonucu buzdolapları ile dondurucuların aşırı ısınmasıyla taze ve dondurulmuş gıdalar bozuldu.

Fransa'da yüzlerce süpermarket, pazar gecesinden pazartesi sabah saatlerine kadar süren siber saldırının hedefi oldu. Siber saldırıda soğutma ünitelerinin sıcaklığını düzenleyen yazılımın kontrolü ele geçirildi ve yüzlerce süpermarketteki buzdolaplarının ve dondurucuların sıcaklığı yükseltildi. Bazı üniteler gece boyunca 50 santigrat dereceye kadar ısındı. Süpermarketlerdeki milyonlarca euro değerindeki taze ve dondurulmuş gıdalar bozuldu ve küçük çaplı yangınlar çıktı. Saldırının "son derece ciddi ve benzeri görülmemiş" olduğu ifade edildi.

Toplam zarar milyonlarca euroya ulaşabilir

Cooperative U zincirinin 100'den fazla süpermarketi, Intermarche ve Netto markasına ait 180 mağaza ile Carrefour, Monoprix ve E.Leclerc dahil olmak üzere diğer büyük gıda perakendecileri siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Cooperative U CEO'su Dominique Schelcher, saldırıyı "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi. Intermarche ise saldırıdan ekilenen şubelerindeki tüm taze ve dondurulmuş ürünlerin çöpe atılacağını duyurdu. Saldırının boyutu henüz net değil, ancak bazı zincir marketlerin verdiği bilgilere göre Fransa genelindeki yaklaşık 15 bin mağazadan 400'ü siber saldırıdan etkilendi. Alsace bölgesindeki iki süpermarket toplamda 270 bin Euro zarar bildirirken, bu durum ülke genelindeki toplam zararın milyonlarca euroya ulaşabileceği anlamına geliyor.

Yazılım firmasından açıklama

Danimarkalı mühendislik firması Danfoss tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıdan etkilenen soğutma ünitelerinin, tespit edilen bir riski ortadan kaldırmak için güvenlik yazılımları güncellenemeyen eski modeller olduğu ifade edildi. İşletmelere desteklenen sistemleri güncel tutmaları konusunda "uzun zamandır tavsiyede bulunulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Müşterilerimizin faaliyetleri için güvenilir soğutma hayati önem taşımaktadır ve müşterilerimizi desteklemeye, alışkın oldukları güvenilir sistemleri korumalarına yardımcı olmaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

Fransız savcılar, ülke genelindeki birçok büyük perakende zincirinin buzdolaplarını ve dondurucularını etkileyen geniş çaplı siber saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

AB'den açıklama

Tarımdan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Christophe Hansen X adlı platformda yaptığı paylaşımda, siber saldırıyı kınayarak, "Gıda güvenliği her düzeyde daha fazla dikkat gerektiriyor. Çünkü gıdanın silah olarak kullanılması bir gerçeklik haline geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya saldırılarına karşı mücadelesinde Ukrayna'nın güçlü bir destekçisi olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz ay Fransa'nın kritik altyapısını Rusya'nın "hibrit saldırılarından" korumak için önlemler alınması talimatı vermişti.