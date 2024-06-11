Fransa'da Versay Sarayı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Fransa'da Versay Sarayı'nda Yangın Çıktı

Fransa'nın Versay kentinde bulunan tarihi Versay Sarayı'nda çatı yenileme çalışmaları sırasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından hızla kontrol altına alınırken, sarayın değerli koleksiyonlarına zarar gelmedi.

11.06.2024 18:42
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Fransa'da bulunan tarihi Versay Sarayı'nda çatı yenileme çalışmaları sırasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Fransa'nın Versay kentinde yer alan tarihi Versay Sarayı'nda yangın çıktı. Önlem olarak ziyaretçiler saraydan tahliye edildi. Yangının çatı yenileme çalışmaları sırasında bilinmeyen nedenlerden dolayı çıktığı belirtilerek, yangının itfaiye tarafından hızla kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangında yaralanan olmazken, sarayın değerli koleksiyonlarının da zarar görmediği bildirildi.

Versay Sarayı İletişim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının, kraliyet konutundaki mermer avlu bölgesinde çıktığı ifade edildi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati yaptığı açıklamada, yangının trajedi ve yıkıma yol açmasını önleyen itfaiye ekiplerine teşekkür ederek müdahaleyi takdir ettiğini dile getirdi. - PARİS

Kaynak: İHA

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