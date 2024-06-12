Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü - Son Dakika
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Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Vidauban komününde çıkan orman yangınında şu ana kadar 600 hektarlık alan yok oldu. Yangına 760 personel ve 200 araçla müdahale ediliyor. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, yaklaşık 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

12.06.2024 14:10
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Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü. Alevlerle mücadele sürüyor.

Fransa'nın Var bölgesine bağlı Vidauban komününde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 760 personel ve 200 araçla müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 600 hektarlık alan küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tedbir amacıyla yaklaşık 100 kişi evlerinden tahliye edildi. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü - Son Dakika

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