Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü

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Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü. Alevlerle mücadele sürüyor.

Fransa'nın Var bölgesine bağlı Vidauban komününde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 760 personel ve 200 araçla müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 600 hektarlık alan küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tedbir amacıyla yaklaşık 100 kişi evlerinden tahliye edildi. - PARİS