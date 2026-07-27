Fransa ve İspanya’da orman yangını alarmı sürüyor: Tahliye sayısı 330 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa ve İspanya’da orman yangını alarmı sürüyor: Tahliye sayısı 330 bini geçti

Fransa ve İspanya’da orman yangını alarmı sürüyor: Tahliye sayısı 330 bini geçti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ve İspanya’da aşırı sıcak ve rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları sonucu 330 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yangınların Bordeaux kentine yaklaştığı ve Macron’un kriz toplantısı yapacağı belirtildi.

Fransa ve İspanya'da aşırı sıcak ve rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınları nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısı 330 bini aştı.

Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede de yayılmaya devam eden alevler nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısı 330 bini geçti. Yetkililer bu hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen yaptığı açıklamada, Madrid, Avila ve Toledo bölgelerinde yangınlardan yaklaşık 77 bin hektarlık alanın yandığını söyledi.

Macron'un kriz toplantısı yapması bekleniyor

Fransa'da itfaiye ekipleri taradından, Gironde bölgesinde devam eden yangının yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı Bordeaux kentine 15 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi. Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, kentin tahliyesine yönelik bir plan olmadığını açıkladı.

Gironde Valisi Sophie Brocas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turistlerden gelmemelerini rica ediyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün bakanlarla bir kriz toplantısı yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Orman Yangını, 3. Sayfa, Bordeaux, İspanya, Fransa, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa ve İspanya’da orman yangını alarmı sürüyor: Tahliye sayısı 330 bini geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:08:23. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa ve İspanya’da orman yangını alarmı sürüyor: Tahliye sayısı 330 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.