Fransız nakliye şirketi CMA CGM, Bab el-Mandab Boğazı\'ndaki sevkiyatları askıya aldı

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Fransız nakliye şirketi CMA CGM tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki Husiler ile ABD güçleri arasında devam eden saldırılar nedeniyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Bab el-Mandab Boğazı'ndaki tüm sevkiyatların askıya alındığı belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, bir şirket daha Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatları askıya aldı. Fransız nakliye şirketi CMA CGM tarafından yapılan açıklamada, ABD güçleri ve Husiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Bab el-Mandab Boğazı üzerindeki tüm sevkiyatlarının askıya alındığı belirtildi. - PARİS