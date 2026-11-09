Fransız yetkililer, market soğutucularına saldırıda İran bağlantısından şüpheleniyor - Son Dakika
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Fransız yetkililer, market soğutucularına saldırıda İran bağlantısından şüpheleniyor

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Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, 11 Ekim'de yüzlerce markette sıcaklık kontrolünü devre dışı bırakan saldırının arkasında İran destekli korsanlar olabileceğinden şüpheleniyor. Saldırıda gıdalar bozuldu, kan bankalarındaki buzdolapları da etkilenip bazı kan ürünleri taşındı.

Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, geçtiğimiz ay Fransa'da süpermarketlerdeki buzdolapları ile dondurucuları hedef alan siber saldırının arkasında İran devletinin desteklediği bilgisayar korsanlarının olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Fransa'da geçtiğimiz ay yüzlerce süpermarketin siber saldırıya uğraması sonucu buzdolapları ile dondurucuların aşırı ısınmasıyla taze ve dondurulmuş gıdaların bozulmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, Reuters'a yaptıkları açıklamada siber saldırının arkasında İran devletinin desteklediği bilgisayar korsanlarının olduğundan şüphelenildiğini aktardı.

Fransa'da 11 Ekim'de gerçekleştirilen siber saldırıda, yüzlerce marketteki buzdolaplarının sıcaklık kontrolleri devre dışı bırakılmıştı. Fransız bir süpermarket işletmecisi, saldırının ülke genelindeki toplam maliyetinin on milyonlarca avroya ulaşabileceğini öne sürmüştü.

Buzdolaplarını hedef alan saldırıların ardından bu ay Avrupa genelinde 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci bir siber saldırı dalgası yaşandı. Saldırılardan Fransa'daki kan bankalarında kullanılan buzdolapları da etkilendi. Bunun üzerine çalışanlar, kan ürünlerinin bir bölümünü başka soğuk hava depolarına taşımak zorunda kaldı.

Kaynak: İHA
Teknoloji3. SayfaFransızDünyaİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Fransız yetkililer, market soğutucularına saldırıda İran bağlantısından şüpheleniyor - Son Dakika
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