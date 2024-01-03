Fren balataları ısınan tır orta refüje daldı

ÇORUM - Çorum'da elleçleme makinası taşıyan Tır, elektrik direklerini yerinden sökerek orta refüje çıktı.

Kaza İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı elleçleme makinası taşıyan tırın balataları ısınınca frenleri tutmadı. Önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu orta refüje kıran sürücü elektrik direklerine çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile Tırda yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi. Tır sürücüsünün Gürcistan'dan iş makinesi alıp Adana'ya götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazaya karışan Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.