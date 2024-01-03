 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fren balataları ısınan tır orta refüje daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fren balataları ısınan tır orta refüje daldı

Çorum'da bir tırın fren balataları ısınınca kontrol kaybedilerek orta refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise balataları soğutmak için müdahalede bulundu.

Fren balataları ısınan tır orta refüje daldı
03.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:13
Abone Ol

Fren balataları ısınan tır orta refüje daldı

ÇORUM - Çorum'da elleçleme makinası taşıyan Tır, elektrik direklerini yerinden sökerek orta refüje çıktı.

Kaza İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı elleçleme makinası taşıyan tırın balataları ısınınca frenleri tutmadı. Önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu orta refüje kıran sürücü elektrik direklerine çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yapılan ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile Tırda yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi. Tır sürücüsünün Gürcistan'dan iş makinesi alıp Adana'ya götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazaya karışan Tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gürcistan, İtfaiye, Çorum, Ulaşım, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fren balataları ısınan tır orta refüje daldı - Son Dakika


22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu

Son Dakika
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:00:24. #1.12#
SON DAKİKA: Fren balataları ısınan tır orta refüje daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement