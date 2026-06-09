Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Camı Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Camı Kırdı

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Camı Kırdı
09.06.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beyaz eşya bayisinin camına çarptı.

Kırıkkale'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle beyaz eşya bayisinin camekanına daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Sevil (65) idaresindeki 59 AFR 994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, daha sonra Bosch beyaz eşya bayisinin camına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinin camında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil sürücüsü Hava Sevil, eczaneye gitmek için yola çıktığını belirterek, "Cumhuriyet Meydanı'nda eczaneye gidiyordum, ilaç alacaktım. Tam kavşağa dönünce herhalde frene basıyorum diye gaza bastım. Kaldırıma çıktım, ardından dükkanın camına girdim. Kimsede bir şey yok. Sadece dükkanın camı kırıldı" dedi.

İş yeri çalışanı Ömer Saygılı ise aracın hızlı geldiğini ifade ederek, "Araç buradan geldi. Manevrayı alamayınca kaldırıma çıktı. Bayağı da hızlıydı. Aşırı hızlı geldi. Tam ben buradaydım. Kafamı çevirdiğimde araçla karşı karşıya kaldım. Köşeye geçtim ama aynası parmağıma vurdu" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Beyaz Eşya, Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Camı Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:40:25. #7.13#
SON DAKİKA: Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Camı Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.