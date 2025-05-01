Fren yerine gaza basınca kaldırıma çıktı

HATAY - Hatay'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırıma çıktı, bir iş yerine metreler kala durdu.

Olay, İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 33 ANZ 514 plakalı otomobil, kadın sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken kaldırımda bulunan ağaç ve dubalar zarar gördü. Maddi hasarın aracın oluştuğu aracın iş yerlerine metreler kala durması muhtemel faciayı önledi.