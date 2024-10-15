Fren Yerine Gaza Bastı, Öğrenciler Son Anda Kurtuldu

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Güngören'de devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de, fren yerine gaza basan kadın sürücü, geri gelerek iş yerinin önüne devrildi. O sırada okuldan dönen öğrenciler, yaklaşık bir metrelik yükseklikten devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FJ 3015 plakalı aracın sürücüsü, geri geldiği sırada fren yerine gaza bastı. Hızlı bir şekilde gelen araç kontrolden çıkarak, bir iş yerinin önüne devrildi. Kazada kimse yaralanmazken, o sırada aracın hızla geldiğini gören öğrenciler, kaçmaya başlayarak kurtuldu. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve yara almadan kazayı atlatan sürücüyü aracın içinden kurtardı.

Araç sürücüsü kadın ise, kaza nedeniyle şoka girerek ağlamaya başladı.

Olayda kimse yaralanmazken iş yerinin önüne devrilen araç ise, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında, öğrenciler son anda kurtuldu

Öte yanda kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın hızlı bir şekilde geri geri geldiği görülüyor. O sırada kaldırımda yürüyen 2 kızın aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.