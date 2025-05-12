Freni Boşalan Tanker, Belediyeye Ait Araca ve Kaymakamlık Binasına Çarptı

Artvin'in Arhavi ilçesinde freni boşalan mazot yüklü bir tanker, kontrolden çıkarak belediyeye ait araca ve Kaymakamlık binasına çarparak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan ve içerisinde mazot yüklü olduğu öğrenilen tanker, iddialara göre freninin boşalması sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce karşı yönden gelen belediyeye ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren tanker, daha sonra kaymakamlık binasının duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, binada ve araçta maddi hasar meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak olası bir tehlikeye karşı çevreyi tahliye etti. Kaza anı ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ARTVİN