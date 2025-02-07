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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşalan tır şarampole uçtu. Tırın çekici kısmında sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması neticesinde kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayı cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise o anları spiker gibi anlattı.

Kaza, İznik-Pamukova kara yolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametine seyir halinde olan Ceyhan E. kontrolündeki 19 AEC 681 plakalı gübre yüklü tır, frenlerinin boşalması neticesinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın çekici kısmında sıkışarak yaralanan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazayı cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise o anları adeta spiker gibi anlattı. - SAKARYA