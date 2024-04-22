Freni Patlayan Hafif Ticari Araç 2 Yaralıya Neden Oldu

3.Sayfa

Freni patlayan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

RİZE - Rize'de freni patlayan hafif ticari araç, park halindeki araçlara ve araba yıkayan kadına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken, 1 kişide hafif yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Gülbahar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.T. isimli sürücünün kullandığı 53 DF 174 plakalı Ford markalı aracın freni patlaması sonucu yokuş aşağıya kaymaya başladı. Gittikçe hızlanan araç önce yokuşta bulunan kurs binasına ardından da park halindeki 53 HL 592 plakalı Fiat markalı araca çarptı. Sonrasında araç yine park halinde bulunan 53 DK 868 plakalı Isuzu marka kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından yol dışında araç yıkayan M.Ş., araç ile apartmanın duvarı arasına sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.Ş.'ye ve sürücü M.T.'ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.