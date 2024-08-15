FSM Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika
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FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

İstanbul'da bir kişi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin intihara kalkışan şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

15.08.2024 19:50
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FSM Köprüsü'nde intihar girişimi

İSTANBUL - İstanbul'da bir kişi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin intihara kalkışan şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıiıyor. Olay yerindeki polis ekipleri tarafından köprüde ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FSM Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika

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