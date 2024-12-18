Fuhuş suçlusu lokantada yakalandı

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Samsun'da 17 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs lokantada yemek yerken yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından lokantada yemek yerken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Terme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını korumak amacıyla yürüttükleri denetimler sırasında "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V.'yi bir lokantada yemek yerden yakaladı. Gözaltına alınan M.V. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.