Fuhuş Suçundan 12 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

Kütahya'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gediz ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından toplam 12 yıl hapis cezası bulunan M.O., (65) isimli şahıs, yapılan titiz çalışma ve takip neticesinde Gediz ilçesi Kaya köyünde yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA