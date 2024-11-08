Futbol Antrenmanında Kalp Krizi - Son Dakika
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Futbol Antrenmanında Kalp Krizi

Futbol Antrenmanında Kalp Krizi

Rize'de Fındıklı Masterler futbolcusu Fethi Köse, antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

08.11.2024 10:20
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Rize'de Fındıklı Masterler Futbol Kulubü'nün 57 yaşındaki oyuncusu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Fındıklı ilçesi stadyumunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fındıklı Masterler Futbol Kulubü oyuncaları antrenman yaptığı sırada Fethi Köse rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Köse için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Stada gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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