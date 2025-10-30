Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

30.10.2025 10:09
Mardin'in Mazıdağı'nda futbol oynarken kalp krizi geçiren Neytullah Salmi, hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, Mazıdağı ilçesinde bir halı sahada akşam saatlerinde meydana geldi. Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi'ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı.

TÜMMÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat eden Neytullah Salmi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

12:29
