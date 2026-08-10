Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı

İstanbul Beyoğlu'nda bir spor salonunda futbol eğitimi almak isteyen 6 çocuk, futbol hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

SOYUNMA ODASINDA İĞRENÇ ANLAR

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda Ayaz Y. (14). İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçası ve göğsünü ellemeye başladı.

"SQUAT VİDEOSU AT"

Temaslarını arttıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye 'şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum' şekliden mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen küçük çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 MAĞDUR ÇOCUK DAHA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.