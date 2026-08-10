Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı - Son Dakika
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Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı

Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı
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Beyoğlu’nda futbol eğitimi almak için bir spor salonuna giden 6 çocuğun, antrenörleri tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, öğrencilerinden squat videosu isteyen ve sarılmak istediğine ilişkin mesajlar gönderdiği belirlenen futbol hocasının davranışları ailelerin dikkatini çekti. Ailelerin duruma kayıtsız kalmayarak harekete geçmesinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan spor eğitmeni Hüseyin E. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir spor salonunda futbol eğitimi almak isteyen 6 çocuk, futbol hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

SOYUNMA ODASINDA İĞRENÇ ANLAR

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda Ayaz Y. (14). İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçası ve göğsünü ellemeye başladı.

"SQUAT VİDEOSU AT"

Temaslarını arttıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye 'şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum' şekliden mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen küçük çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 MAĞDUR ÇOCUK DAHA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

3. Sayfa, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol okulunda istismar skandalı! Antrenörün mesajları mide bulandırıcı - Son Dakika
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