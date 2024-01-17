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Galata'da evde ölen Norveçli turistin son görüntüsü ortaya çıktı: Yunan kadın hastaneye kaldırılmıştı - Son Dakika
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Galata'da evde ölen Norveçli turistin son görüntüsü ortaya çıktı: Yunan kadın hastaneye kaldırılmıştı

Beyoğlu Galata'da kiraladıkları evde haber alınamayan Norveçli turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Norveçli turist hayatını kaybederken, Yunanlı turist kadın ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Galata\'da evde ölen Norveçli turistin son görüntüsü ortaya çıktı: Yunan kadın hastaneye kaldırılmıştı
17.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:47
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Galata'da evde ölen Norveçli turistin son görüntüsü ortaya çıktı: Yunan kadın hastaneye kaldırılmıştı

Haber alınamayan turist çift, iki gün önce kiraladıkları evde temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulunmuştu

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Norveçli turist hayatını kaybettiği anlaşılırken, Yunanlı kadın ise hastaneye kaldırılmıştı

İSTANBUL - Beyoğlu Galata'da iki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulunmuş, sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Norveçli turist hayatını kaybettiği anlaşılırken, Yunanlı turist kadın ise hastaneye kaldırılmıştı. Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanılamayan olay ilgili Norveçli turistin kadınla beraber binaya girdikleri anın son görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Norveç uyruklu Egil Skarbo ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireyi kiralamıştı. Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamamıştı. Bunun üzerine İbrahim E., de sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söylemişti. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu görmüştü.

Yatakta hareketsiz halde bulunmuştu, son görüntüleri ortaya çıktı

Ardından apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yunanistan uyruklu kadının ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Öte yandan çiftin kiraladıkları evin bulunduğu binaya geldikleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kesin ölüm sebebi inceleme sonucu belli olacak

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yapmıştı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Galata'da evde ölen Norveçli turistin son görüntüsü ortaya çıktı: Yunan kadın hastaneye kaldırılmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata'da evde ölen Norveçli turistin son görüntüsü ortaya çıktı: Yunan kadın hastaneye kaldırılmıştı - Son Dakika
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