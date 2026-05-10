Galatasaray Kutlamalarında Fenerbahçe Provokasyonu
Galatasaray Kutlamalarında Fenerbahçe Provokasyonu
10.05.2026 01:38
Adana'da Galatasaray'ın şampiyonluğunda bir taraftar Fenerbahçe bayrağını tabuta sarıp kutladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir taraftar, Fenerbahçe bayrağını tabuta sararak aracının kaputuna bağladı. Araçlarıyla ilçede drift atıp meşale yakan taraftarlara polis ekiplerince işlem başlatıldı.

Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmesi, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzlerce taraftar toplanıp meşale ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı.

Drift atıp trafiği tehlikeye düşürdüler

Kutlamalarda bazı sürücülerin drift attığı, abartı egzoz kullandığı ve araçlardan sarkarak kutlama yaptığı görüldü. Kamyon kasalarında ve araçların arkasında çocuklar ile gençlerin tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı anlar kameralara yansıdı. Meşale yakan taraftarlar, zaman zaman yangın tehlikesine neden olurken ambulanslar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan bir taraftarın özel olarak yaptırdığı tabuta Fenerbahçe bayrağı sarıp onu da aracının kaputuna koyarak ilçede tur atması dikkat çekti. Taraftarın tabut başında dua ettiği anlar ilginç görüntülere sahne oldu. Polis ekipleri, araçların üzerine çıkarak kutlama yapan taraftarları tek tek indirirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

