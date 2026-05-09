Bağdat Caddesi\'ndeki şampiyonluk kutlamasında gerginlik

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u 4-2’lik skorla geçerek 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.

BAĞDAT CADDESİ’NDE TANSİYON YÜKSELDİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk sevincini yaşamak için sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü. Kutlamalar sırasında bazı yerlerde tansiyon yükseldi. Bağdat Caddesi güzergahında araçlarıyla konvoy oluşturan Galatasaraylı taraftarlar, kimliği belirsiz bir grubun saldırı girişimiyle karşılaştı.

Sözlü sataşmalarla başlayan gerginlikte, bazı araçlar ufak çaplı zarar gördü. Kalabalığın bölgeden uzaklaşmasıyla gerginlik sonlandı.