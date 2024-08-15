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Gasp ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 kişi operasyonla yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gasp ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunu gerçekleştiren 4 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

18 Mayıs tarihinde İzmit ilçesinde meydana gelen gasp ve kişi hürriyetinden yoksun kılma olayıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştiren ve kaçan M.Ö. isimli şüpheli 7 Ağustos tarihinde, Y.O., H.B. ve E.B.G. ise dün yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.