Gaspçılar, kaçtıkları otomobille kaza yaparak yakalandı

Sürücüsünün 50 TL'sini gasp edip kaçırdıkları otomobille kaza yaptılar

4 gaspçının bıçak ve sopa ile gasp ettikleri otomobil çarptığı traktörü ortadan ikiye böldü

Arkadaşına iyilik yapmak isterken az kalsın canından olacaktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bıçak ve sopa zoru ile gasp ettikleri aracı kaçıran şahıslar kaçış yolunda kaza yaptı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda gaspçıların kullandığı otomobil traktöre çarparak ortadan ikiye bölerken, olayda 4 gaspçıda yaralandı.

Olay, Başmakçı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde '155 Polis İmdat' hattını arayan B.E., 14 BP 369 plakalı otomobilinin ve cebindeki 50 TL'sinin arkadaşı ve yanındaki şahıslar tarafından gasp edildiğini söyleyerek yardım istedi. B.E., ifadesinde Dazkırı'da bir pavyonda eğlenen arkadaşı K.B.'nin kendisine cep telefonu ile mesaj atarak gelip almasını ve ardından Başmakçı ilçesine bırakmasını istediğini söyledi. K.B.'nin belirttiği adrese gittiğini kaydeden B.E., onu ve yanında bulunan R.Ç., E.Ç. ve H.A.'yı alarak Başmakçı'ya doğru giderken E.Ç. ve H.A.'nin kendisine bıçak ve sopa göstererek korkutup, cebindeki 50 TL'yi alıp ardından yol üstünde bırakarak aracını gasp ettiklerini belirtti.

Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri olayda B.E., isimli şahısla görüştükleri esnada yaralanmalı kaza ihbarı aldı. İhbarda kazaya karışan aracın B.E.'nin gasp edilen aracı olduğu belirlenirken, olay yerine giden ekipler gaspçı şahısları araç içerisinde yaralı halde buldu. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla K.B., R.Ç., E.Ç. ve H.A., isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı. Araçta arama yapan ekipler 19.39 gram esrar ile bıçak ele geçirdi.

R.Ç., E.Ç. ve H.A., tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınırken, K.B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Saniyeler içinde gözden kayboldular

Şahısların gasp ettikleri araçla yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarparak aracı ortadan ikiye böldükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların gasp ettikleri otomobille traktöre çarpıp ardından birkaç saniye içerisinde gözden kayboldukları gözleniyor. Olayda traktörün parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.