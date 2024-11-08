Gaz Sıkışması Patlaması Antalya'da İki Belediye Çalışanını Yaraladı - Son Dakika
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Gaz Sıkışması Patlaması Antalya'da İki Belediye Çalışanını Yaraladı

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Antalya'da bir apartmanın bodrum katında ilaçlama yapan belediye görevlileri, metan gazı sıkışması nedeniyle patlama geçirdi. Olayda iki çalışan yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

08.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:47
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Gaz sıkışması bomba gibi patladı: 2 belediye çalışanı yaralandı

Vektörel ilaçlama yapılan binanın bodrum katında patlama oldu

ANTALYA - Antalya'da bir binanın bodrum katında ilaçlama yapan 2 belediye görevlisi, metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, periyodik olarak vektör ve sinek ilaçlaması için bölgede görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler Bulvar üzerinde bulunan bir apartmanda ilaçlama yaptıkları sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilaçlama yapan belediye personeli Mehmet Su ve Mustafa Rüzgar yaralandı. Gürültü ile sesin geldiği noktaya gelen apartman sakinleri ve vatandaşlar 2 çalışanı yerde yatarken buldu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilaçlama cihazını kullanan ve ciddi derecede yaralanan Mehmet Su'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer personel ise ayakta tedavi edildi. Patlama nedeniyle apartmanın giriş katında bulunan iş yerlerinin zemininde küçük çaplı hasar meydana geldi. AFAD ekipleri olay yeri ve çevresinde cihazla ile ölçüm yaptıktan sonra herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirledi.

Olaya balkonda otururken şahit olan Handan Uyar isimli vatandaş, büyük bir gürültüyle patlama sesi duyduğunu belirterek, "Arka balkonda otururken bir patlama sesi geldi. Doğal gaz veya tüp patlaması gibi bir sesti. O sırada bir 'ah' sesi duydum, erkek sesiydi, bağırdı. Herkes koştu oraya, ben de can havliyle koştum. Bir abla vardı, burada titriyordu. Birisi ağır yaralıydı. Muhtemelen hemen yakınında o vardı. Bayağı ağır yatıyordu, ambulans geldi götürdü onu, sonrasında aşağıda biri daha vardı. AFAD falan geldi, kontrol ediyorlar" dedi.

Patlama sırasında iş yeri içerisinde bulunan ve büyük korku yaşadığı gözlenen Funda Gülışık ise, "Bir anda bir patlama sesi dulduk. Belediye çalışanları ilaçlama yapıyorlardı. Sesi duyunca ben deprem falan oldu sandım. Binanın her yerinden gazlar çıkmaya başladı. Sürekli ilaçlama yapıyorlardı, çevre sağlığı için. Ama böyle bir şeyin olmasını hiç beklemiyorduk. Gaz sıkışması dediler. Artık nasıl olduğunu bilmiyorum. İlaçlamaya yeni başlamışlarda, o sırada patladı. Ben görmedim ama bir kişi yaralanmış. Elindeki makinesi patlamış. İçerideki temastan oldu herhalde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaz Sıkışması Patlaması Antalya'da İki Belediye Çalışanını Yaraladı - Son Dakika

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