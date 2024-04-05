Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın giriş dairesinde meydana gelen kombi arızası sonucu gaz sızıntısı oluştu. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

05.04.2024 02:58  Güncelleme: 03:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın giriş dairesinde kombi arızası sebebiyle oluşan gaz sızıntısı paniğe neden oldu. Gazdan 4 kişi etkilenirken vatandaşlar kendini sokağa attı.

Olay, Darıca ilçesi Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede kombi arızası sebebiyle gaz sızıntısı oldu. Kokuyu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine palgaz ekipleri, polis, sağlık ve itfaiye erleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gaz akışını kesti. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken ekipler patlama riskine karşı önlem aldı.

Gaz sızıntısı sebebiyle vatandaşlar korku yaşarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırda yangın çıktı
    03:34 Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde elyaf iplik yüklü tırda yangın çıktı

    Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana gelen yangında, tırın çekicisi tamamen yanarak hurdaya döndü. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, inceleme başlatıldı.

  • Darıca'da Kombi Arızası Sonucu Gaz Sızıntısı Paniği
    02:16 Darıca'da Kombi Arızası Sonucu Gaz Sızıntısı Paniği

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen kombi arızası sebebiyle gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken, vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Edirne'de 5 Bin Kişi Selimiye Camii'nde İftar Yaptı
    02:14 Edirne'de 5 Bin Kişi Selimiye Camii'nde İftar Yaptı

    Edirne Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımıyla 5 bin kişi bir araya geldi. Balkanlardan gelen misafirlerin de katıldığı programda, konser ve ilahi dinletisi yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

  • Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu
    01:33 Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu

    Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.

  • Kayseri'de bir avukat intihar etti
    01:20 Kayseri'de bir avukat intihar etti

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir avukat, çalışma ofisinde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 03:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement